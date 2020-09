Amériques. Les autorités transforment le placement en quarantaine dans des centres publics en une forme de répression

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, au mois de mars, les autorités du Venezuela, du Salvador et du Paraguay ont enfermé plusieurs dizaines de milliers de personnes dans des centres de quarantaine publics inadaptés, où ces personnes n’ont pas été suffisamment protégées contre les violations des droits humains, et ont été soumises à des conditions susceptibles de constituer un mauvais traitement et une détention arbitraire, souligne Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public le 21 septembre.