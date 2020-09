Les rebelles de RED-Tabara revendiquent une série d'attaques en terre burundaise

Le groupe rebelle burundais RED-Tabara a revendiqué vendredi une série d'attaques perpétrées ces derniers jours dans le pays et faisant selon lui plus de 40 victimes parmi les forces de sécurité et la ligue de la jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD.