Guillaume Soro affirme qu'il se maintient dans la course de manière "irrévocable"

L'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, dont la candidature à la présidentielle a été rejetée par le Conseil constitutionnel, affirme qu'il se maintient dans la course de manière "irrévocable", et appelle l'opposition à s'unir pour des "élections transparentes".