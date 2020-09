Singapour devrait réhabiliter, et non exécuter, les toxicomanes

«J'aime Singapour. Tout ce que j'aime se trouve ici. Être singapourien, cependant, a accéléré mon exécution.» -- Syed Suhail Bin Syed Zin. Son exécution, prévue le vendredi 18 septembre 2020, devrait d'urgence être annulée. Les autorités de Singapour devraient immédiatement annuler l'exécution de Syed Suhail Bin Syed Zin, prévue ce vendredi 18 septembre et liée a une affaire de trafic de drogue remontant à août 2011. Des passants marchent devant le siège de la Cour suprême de Singapour, le 22 janvier 2014. © 2014 Reuters La Haute…