Afrique du Sud : Des violences xénophobes généralisées

(Johannesburg) – En Afrique du Sud, le harcèlement xénophobe et la violence contre les étrangers d’origine africaine et asiatique sont des pratiques courantes et parfois fatales, a indiqué Human Rights Watch dans un rapport, une vidéo et un témoignage rendus publics aujourd’hui. Malgré l’adoption en mars 2019 d’un plan d’action national pour lutter contre la xénophobie, le gouvernement n’a pas suffisamment agi pour garantir que les attaques menées par des citoyens ordinaires, des policiers ou même des responsables gouvernementaux fassent l’objet d’enquêtes et d’actions judiciaires à l’encontre…