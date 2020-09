Guillaume Soro: "Aller à l'élection avec Ouattara, c'est cautionner la forfaiture"

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Paris, l'ancien chef rebelle et ex-Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, dont la candidature présidentielle a été rejetée par le Conseil constitutionnel, encourage la population à "se mobiliser" contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara, et à mettre "un terme à la vie. présidences et coups d'État constitutionnels ".