Eco: La BAD mobilise 27,33 millions de dollars contre le covid-19 en Afrique

En Afrique du Sud, cinq diamants bleus rares, dont le poids varie entre 9,61 et 25,75 carats ont été trouvés à l'est de Pretoria. En Algérie, le secteur viticole connaît sa pire année à cause du covid et de la baisse des récoltes. La BAD mobilise 27,33 millions de dollars pour contrer le Covid-19.