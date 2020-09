L’ONU adopte une "session hybride" pour l’Assemblée générale pendant la pandémie

L'Assemblée générale des Nations Unies à New York est l'un des plus grands rassemblements internationaux de l'année et nécessite habituellement une sécurité massive pour assurer la sécurité des dignitaires. Mais cette année, les dirigeants du monde n'assistent pas au rassemblement en raison de la pandémie de coronavirus, et tiennent plutôt des discussions virtuellement - les défis sont donc différents. Aaron Fedor à New York a les détails. Le récit est d’Arzouma Kompaoré