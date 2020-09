Slovaquie. Les restrictions draconiennes proposées concernant l’avortement mettraient en péril la vie de femmes et de jeunes filles

Alors que s'ouvre une session plénière du Parlement au cours de laquelle sera examiné un nouveau projet de loi sur l'avortement, les législateurs et législatrices slovaques doivent rejeter cette loi draconienne, qui limiterait l'accès à l'avortement et mettrait en danger la santé et le bien-être des femmes et des jeunes filles, a déclaré Amnesty International.