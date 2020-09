Australie : Décès de détenus handicapés

(Perth, le 15 septembre 2020) – Trois suicides présumés au cours des quatre derniers mois dans des prisons en Australie-Occidentale ont mis en évidence le besoin urgent de meilleurs services de santé mentale et de soutien aux détenus présentant des troubles de santé mentale, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui.