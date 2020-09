ONU : Presser l’Arabie saoudite de libérer les dissidents et activistes emprisonnés

Click to expand Image Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, qui est également le ministre de la Défense, photographié à Riyad lors la première réunion de l'Alliance islamique contre le terrorisme, composée de 41 États membres, le 26 novembre 2017. © 2017 Fayez Nureldine/AFP/Getty Images (Genève, le 15 septembre 2020) – L’Arabie saoudite devrait libérer tous les dissidents politiques et activistes emprisonnés, notamment les défenseures des droits de femmes, et rendre des comptes pour les abus passés, selon une déclaration conjointement présentée par 29 pays devant le Conseil…