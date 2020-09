La mort de Moussa Traoré laisse "un vide énorme" pour les Maliens

Le General Moussa Traore, age de 83 ans et qui a dirige le Mali pendant 23 ans, n'est plus. Il est decede aujourd'hui suite a des ennuis de sante. Youssouf Sissoko, journaliste a Bamako fait une retrospective sur le parcours et la biographie de l homme au micro de Modibo Dembele