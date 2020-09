L'impact économique du coronavirus persiste à New York

L'impact économique du coronavirus persiste à New York, où les files d'attente pour récupérer des aliments sont encore beaucoup plus longues que d'habitude, selon un groupe caritatif local. La banque alimentaire de New York a annoncé avoir distribué 30 millions de repas aux New-Yorkais, soit le triple par rapport à l'année dernière. Un Reportage de Mariama Diallo – Recit : Blanche Sanou.