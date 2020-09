La société civile appelle le Conseil des droits de l’homme à reconnaître le droit universel à un environnement sain

Amnesty International et plus de 850 autres organisations de la société civile, groupes autochtones, mouvements à vocation sociale et communautés locales appellent le Conseil des droits de l’homme des Nations unies à reconnaître le droit universel à un environnement sûr, propre, sain et durable.