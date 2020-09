Intervention de RSF sur les violations de la presse dans le contexte du Covid-19 au Conseil des droits de l'Homme

ActualitésDans une déclaration au conseil des droits de l'homme en présence de Michelle Bachelet la Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Reporters sans frontières (RSF) a condamné mardi 15 septembre 2020, les nombreuses atteintes au droit des médias qui se sont produites dans plus d’un tiers des Etats membres de l’ONU à l’occasion de leur couverture de la crise sanitaire et rappelé que ces violations mettent en danger la santé de tous. RSF a appelé à libérer tous les journalistes emprisonnés à l’occasion de la pandémie dont la vie est menacée par le virus et exhorté…