Yémen : L’obstruction à l’aide humanitaire met des millions de vies en danger

Le groupe armé Houthi et d’autres autorités ont considérablement restreint l’acheminement de l’aide dont le Yémen a désespérément besoin, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Cette situation aggrave la situation humanitaire désastreuse du pays et affaiblit sa réponse face à la pandémie de Covid-19. 14 septembre 2020 Deadly Consequences Obstruction of Aid in Yemen During Covid-19 Download the full report in English Download the Summary and Recommendations in Arabic Le rapport de 65 pages, intitulé « Deadly Consequences: Obstruction of Aid…