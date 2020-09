Biélorussie : Passages à tabac et tortures systématiques de manifestants

(Berlin, le 15 septembre 2020) – Les forces de sécurité de Biélorussie ont arrêté arbitrairement des milliers de personnes et ont systématiquement soumis des centaines d'entre elles à des tortures et à d’autres mauvais traitements lors de la période ayant suivi l’élection présidentielle du 9 août, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Des victimes ont décrit des passages à tabac, des mises dans des positions stressantes pendant de longues périodes, des électrochocs et, dans au moins un cas, un viol, et ont affirmé avoir vu d’autres détenus souffrir d’abus similaires, voire pires. Elles ont…