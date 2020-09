Trump rend hommage à la Garde nationale californienne

Le président américain Donald Trump rend hommage à sept membres de la Garde nationale de Californie qui ont secouru plus de 200 personnes et leurs animaux de compagnie bloqués dans l'incendie du ruisseau. La cérémonie a fait suite à un briefing avec les responsables des urgences de l'État dans lequel le président a rejeté le changement climatique comme la cause des incendies meurtriers de l'État.