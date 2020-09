Décès d'Aline Chrétien, épouse de l'ancien Premier ministre du Canada

Aline Chrétien, épouse et très proche confidente de l'ancien Premier ministre canadien Jean Chrétien, est décédée à l'âge de 84 ans. Premier ministre de 1993 à 2003, M. Chrétien répétait souvent comme il l'a fait dans ses mémoires que son épouse était son "roc de Gibraltar", et la conseillère qu'il écoutait le plus. Mme Chrétien avait notamment fait preuve d'un grand sang froid lorsqu'un homme armé d'un couteau avait pénétré dans la...