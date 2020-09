Des pluies diluviennes ont fait 65 morts à Niamey

Au Niger, trois mois de pluies battantes ont fait au moins 65 morts et près de 330 000 personnes, tandis que plusieurs zones de la capitale Niamey restent sous les eaux. Parmi les régions les plus touchées, Maradi dans le centre sud du pays, Tahoua et Tillaberi à l'ouest et Dosso dans le sud-ouest. Bien qu'il soit l'un des pays les plus secs du monde, le Niger connaît ces dernières années des saisons des pluies de plus en plus sévères.