Les chercheurs d’or informels détruisent les sites archéologiques au Soudan

Lorsqu'une équipe d'archéologues est arrivée le mois dernier sur l'ancien site de Jabal Maragha au fond des déserts soudanais, ils ont pensé qu'ils s’étaient perdus en chemin car le site avait disparu. Pourtant, ils étaient bien au bon endroit ! Le site d’archéologie avait complètement changé à cause des chercheurs d'or qui y ont creusé des trous géants et détruit presque tous les vestiges du site âgé de plus de deux millénaires.