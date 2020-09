Égypte : Arrestation et diffamation des témoins d’un viol collectif

Click to expand Image Manifestation de femmes égyptiennes protestant contre les violences sexuelles, tenue devant l'opéra du Caire le 14 juin 2014, deux mois après un viol collectif qui aurait été commis dans un hôtel de la capitale et a suscité une vague d’indignation. © 2014 Reuters / Asmaa Waguih (Beyrouth, le 11 septembre 2020) – Fin août 2020, les agences de sécurité égyptiennes ont arrêté arbitrairement un homme et trois femmes qui étaient témoins dans une affaire de viol collectif datant de 2014 mais qui n’a été médiatisée que récemment, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch.…

