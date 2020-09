Les inondations menacent les populations et les terres

En Afrique, les inondations provoquées par des pluies diluviennes ont déjà fait plus de 200 morts et affecté plus d'un million de personnes du Sénégal au Soudan, selon des bilans officiels. Les experts météorologiques estiment qu’il faut se préparer à davantage de dégâts, la saison des pluies n’étant pas encore terminée, et les Nations-unies ont commencé à déployer une aide d’urgence en faveur des populations.