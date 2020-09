L’Amérique commémore la 19ème anniversaire des attentats du 11 septembre 2001

L’Amérique commémore la 19ème anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York et au Pentagon ici à Washington. Le président Donald Trump et son adversaire démocrate, Joe Biden, se rendent séparément en Pennsylvanie ou un autre avion s’est écrasé parce que ses passagers ont résisté au pirates de l’air .