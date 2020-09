Une coalition mondiale exhorte l’ONU à aborder le problème des violations commises par la Chine

Click to expand Image Le siège de l'ONU à New York, photographié le 28 septembre 2019. © AP Photo/Jeenah Moon (Genève) – Les Nations Unies devraient créer de toute urgence un mécanisme international indépendant chargé de se pencher sur les violations des droits humains commises par le gouvernement chinois, a déclaré aujourd’hui dans une lettre ouverte une coalition mondiale de 321 organisations de la société civile, originaires de plus de 60 pays dans le monde entier, dont l’Azerbaijan, la Zambie, le Maroc, la Malaisie, le Vietnam ou encore le Venezuela. Les organisations signataires…