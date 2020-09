Les comités de soutien de Khaled Drareni lancent un appel commun pour sa libération : “cette procédure inique met gravement en danger sa santé”

ActualitésCraignant une dégradation de l’état de santé du journaliste Khaled Drareni qui est apparu très affaibli à son procès en appel, ses comités de soutien - national et international - lancent un appel commun pour exiger sa libération immédiate et inconditionnelle. Les comités de soutien de Khaled Drareni, algérien et international, appellent conjointement les autorités algériennes à revenir à la raison, au droit et à libérer immédiatemen