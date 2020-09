L’appel commun de Svetlana Alexievitch, Andreï Bastunets, Christophe Deloire pour défendre la liberté de la presse au Bélarus

ActualitésAlors que les journalistes et les médias sont la cible d’une répression accrue au Bélarus, le quotidien "Le Monde" publie une tribune co-signée par l’écrivain et prix Nobel de Littérature Svetlana Alexievitch, le président de l’Association biélorusse des journalistes (BAJ) Andreï Bastunets, et le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF) Christophe Deloire. Ensemble, ils lancent un appel à la solidarité de la communauté internationale. Le 11 septembre 1848, Victor Hugo prononce un discours à l’Assemblée nationale, à Paris.