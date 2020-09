Coup d'envoi de pourparlers avec des centaines d'acteurs nationaux

Les militaires qui dirigent le Mali ont donné le coup d'envoi aujourd'hui à trois jours de pourparlers avec des centaines d'acteurs nationaux pour tenter de baliser la voie de l'après-putsch et d'un retour des civils au pouvoir, sous la double pression de forces intérieures et d'une communauté internationale aux vues divergentes. Ces journées de concertations nationales, qui ont lieu au Centre international de conférence de Bamako, sont d'ores et déjà...