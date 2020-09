Mexique : un journaliste sauvagement assassiné dans l’Etat de Veracruz

ActualitésJulio Valdivia Rodríguez, retrouvé décapité dans l’Etat de Veracruz, est le cinquième journaliste mexicain assassiné en 2020. Reporters sans frontières (RSF) appelle les autorités locales comme fédérales à engager des mesures urgentes pour renforcer la protection des journalistes dans le pays et plus particulièrement dans le Veracruz, l’une des régions les plus dangereuses au monde pour la profession. Dans l’après-midi du mercredi 9 septembre 2020, le journaliste Julio Valdivia Rodríguez (41 ans)