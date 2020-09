Myanmar. Des documents ayant fuité révèlent des liens entre multinationales et crimes commis par l’armée

Une enquête menée par Amnesty International révèle que des entreprises internationales sont liées au financement de l’armée du Myanmar, et plus précisément de plusieurs unités directement responsables de crimes relevant du droit international et de violations des droits humains. Des documents officiels divulgués, qu’Amnesty International a pu analyser, dévoilent que l’armée du Myanmar perçoit des revenus considérables de ses actions dans l’entreprise Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), conglomérat secret dont les activités se répartissent notamment entre exploitation minière, bière, tabac,…