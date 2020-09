RSF et une coalition d’ONG appellent l’ONU à se doter d’un mécanisme de suivi des violations des droits humains en Chine

ActualitésReporters sans frontières (RSF) et une coalition de plus de 320 ONG appellent les Nations Unies (ONU) à se doter d’un mécanisme de suivi des violations des droits humains perpétrées par le régime chinois. Reporters sans frontières (RSF) et une coalition internationale réunissant plus de 320 ONG ont appelé hier l’organisation des Nations Unies (ONU) à se doter d’un mécanisme impartial et indépendant