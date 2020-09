Les Nigérians adoptent de plus en plus la monnaie virtuelle Bitcoin

L'Afrique connaît un boom silencieux de l'utilisation de la crypto-monnaie. Au cœur de ce changement: le Nigeria, où le bitcoin devient de plus en plus populaire. Les transferts cryptographiques vers et hors de l'Afrique ont grimpé en flèche au cours de la dernière année.