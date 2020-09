Les attaques contre les élèves, les enseignants et les écoles se multiplient dans le Sahel africain

Un homme regarde un tableau dans une école qui a été abandonnée après une attaque par un groupe armé dans le nord du Burkina Faso, début 2019. © 2019 Philip Kleinfeld/TNH (New York) – Le Sahel central a connu un pic important d'attaques contre les élèves, les enseignants et les écoles depuis 2018, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par la Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques (GCPEA). Le rapport est présenté avant la toute première Journée internationale des Nations Unies pour la protection de l'éducation contre les attaques,…