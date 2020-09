Malte. Depuis le début de l’année, les méthodes illégales accentuent les souffrances des migrant·e·s en Méditerranée centrale

Le gouvernement maltais recourt à des mesures dangereuses et illégales pour gérer l’arrivée des réfugié·e·s et des migrant·e·s par la mer, ce qui expose de très nombreuses personnes à de grandes souffrances et met leur vie en péril, révèle Amnesty International le 8 septembre 2020 dans un rapport intitulé Waves of impunity: Malta's violations of the rights of refugees and migrants in the Central Mediterranean.