Un enseignant sénégalais motive la communauté à nettoyer les écoles

Dakar et plusieurs régions du Sénégal sont inondées. De-puis vendredi, des pluies torrentielles quasi-ininterrom-pues sont tombées et ont fait au moins 5 morts. Des jeunes ont manifesté leur colère dans plusieurs quartiers de la capitale et sa banlieue. Le Président Macky Sall a annoncé l'organisation de secours, sans vraiment con-vaincre les populations.