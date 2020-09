Arabie saoudite : Des prisonnières et prisonniers détenus au secret

(Beyrouth, le 6 septembre 2020) - L'Arabie saoudite a refusé à certains détenus éminents tout contact avec les membres de leurs familles et leurs avocats depuis quelques mois, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. L’organisation a adressé au ministre des Affaires étrangères une lettre demandant l’autorisation de se rendre dans le pays et d’y effectuer des visites privées dans certaines prisons. La situation actuelle soulève de graves inquiétudes quant à la sécurité et au bien-être des détenus. Les autorités saoudiennes ont interdit les visites de prisonniers à travers le pays depuis mars 2020,…