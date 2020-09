Algérie : Un activiste va être jugé pour avoir pacifiquement soutenu des manifestations

Click to expand Image Un manifestant algérien tient le drapeau national lors d’une manifestation contre le gouvernement à Alger, le 29 novembre 2019. © 2019 AP Photo/Toufik Doudou (Beyrouth) – Les autorités algériennes ont procédé à l’inculpation d’un activiste pour avoir soutenu pacifiquement le mouvement de contestation réformiste Hirak et boycotté l’élection présidentielle de décembre 2019, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Cet activiste, Abdellah Benaoum, originaire de Relizane, une ville de l’ouest du pays, est parmi les quelque 45 Algériens actuellement détenus et inculpés…