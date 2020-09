Égypte : Décès d’un prisonnier qui était injustement détenu

Click to expand Image Ahmed Abdelnabi Mahmoud, un homme égyptien et sa femme Raia Abdallah, photographiés lors d’un séjour au domicile de leurs enfants à Dallas, aux États-Unis. Le 2 décembre 2020, Ahmed Mahmoud est décédé dans une prison au Caire. © Privé / Page Facebook “Free Raia and Ahmed” (Beyrouth, le 3 septembre 2020) - Un homme égyptien âgé de 64 ans est décédé dans la Prison II de Tora au Caire le 2 septembre, après avoir été détenu pendant près de deux ans dans cet établissement pénitentiaire de haute sécurité sans faire l’objet d’un procès, a déclaré Human Rights Watch…

