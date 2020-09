Déferlement de soutiens au Dr Denis Mukwege

En République Démocratique du Congo, le représentant des Nations Unies a fait savoir mercredi que l’ONU travaillait avec les autorités pour assurer la protection de Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018, qui a été la cible de menaces après avoir dénoncé un massacre dans l'est du pays en juillet. Leïla Zerrougui dit également que les anciens rebelles ne devraient pas être amnistiés dans le cadre d'un plan visant à ramener la paix et la stabilité dans l'Est...