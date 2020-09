Covid-19: ce qu'il faut savoir sur le vaccin russe

Et à propos de vaccin justement, la Russie a annoncé le mois dernier qu'elle avait remporté la course mondiale au développement du premier vaccin contre le nouveau coronavirus. Mais cette victoire autoproclamée - et les plans pour assurer la production de ce vaccin- surviennent au milieu de questions persistantes sur sa sécurité et son efficacité. De Moscou, le reportage de Charles Maynes.