Ukraine : pressions des autorités publiques sur un groupe audiovisuel privé

ActualitésLes autorités publiques ukrainiennes ont révoqué la licence de Priamyi FM, radio d’un groupe audiovisuel d’opposition, et continuent de faire pression sur Priamyi TV. Reporters sans frontières (RSF) dénonce le harcèlement que subit, depuis près d’un an, le groupe média privé et demande l’annulation de la décision du Conseil de l’audiovisuel. Le Conseil national de l’audiovisuel ukrainien a révoqué, jeudi 3 septembre, la licence de la radio Priamyi FM