Slovaquie : l’acquittement de l'homme accusé d'avoir commandité l'assassinat de Ján Kuciak constitue un immense échec des autorités judiciaires

ActualitésMarian Kočner et Alena Zsuzsová, accusés respectivement d’avoir commandité et fait exécuter le meurtre d’un journaliste d’Aktuality.sk, ont été acquittés par le Tribunal pénal spécial. Alors que Reporters sans frontières (RSF) attendait de la Slovaquie qu’elle se montre exemplaire en termes de poursuites et de condamnation des crimes commis contre les journalistes, l'impunité semble l'avoir emporté.Le Tribunal pénal spécial de Slovaquie a rendu son verdict, et le commanditaire du meurtre du journaliste Ján Kuciak et de sa fiancée Martina Kušnírová reste inconnu.