Il est trop tôt pour mettre fin à la Commission d’enquête sur le Burundi

Click to expand Image Doudou Diène, Président de la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, lors d'une conférence de presse au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le 5 septembre 2018. © 2018 Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP L’élection d’un nouveau président au Burundi a suscité l’espoir, parmi les partenaires internationaux, qu’un sombre chapitre de l’histoire de ce pays serait peut-être enfin clos. Il existe un certain optimisme que de nouvelles relations puissent être forgées avec le président Évariste Nda­yishimiye et son administration, afin…