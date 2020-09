VOA60 Afrique du 2 septembre 2020

-- Mali :L'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'a plus été vu en public depuis qu'il a été déposé par des militaires il y a deux semaines, a été admis mardi soir dans une clinique de Bamako pour un "simple contrôle de routine", ont indiqué mercredi des sources médicale et familiale. -- Tchad: Trois soignants captifs ont été libérés par le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Les trois agents de la santé -- notamment un médecin, un infirmier et leur...