Le chanteur Akon présente son projet de ville futuriste près de Dakar

Au Sénégal, Akon, le chanteur et compositeur sénégalo-américain a présenté lors d'une conférence de presse dans un hôtel de Dakar ses projets de création d'une ville futuriste et verte, nommée "Akon City". Studios de cinéma, hôtels, université, hôpitaux, centres d'affaires et de loisir... le rappeur Akon entend batir une ville futuriste digne du mythique Wakanda au Sénégal, son pays d'origine.