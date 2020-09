La session du baccalauréat démarre jeudi

Au Gabon, la session du baccalauréat 2020 démarre ce jeudi dans un contexte très particulier. Plus de 700 candi-dats à l'examen et 26 chefs d’établissements sont soup-çonnés de fraudes et de falsification de bulletins de note. Ce trafic a été découvert par une commission d’enquête du Ministère Gabonais de l’Éducation nationale.