Soudan. L’accord de paix doit répondre à la quête de dignité et de justice de la population

La signature de l’accord de paix le 31 août entre le gouvernement soudanais et le Front révolutionnaire soudanais, une coalition de neuf formations politiques et groupes armés issus de différentes régions du pays, dont les États du Nil Bleu, du Darfour et du Kordofan du Sud ravagés par des conflits, doit faire écho à la quête de dignité et de justice de la population, a déclaré Amnesty International le 31 août 2020. Cet accord clôt 10 mois de négociations qui se sont déroulées à Djouba, au Soudan du Sud.