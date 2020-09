Les autorités camerounaises renforcent la sécurité le long des frontières

Le Cameroun affirme qu’il a renforcé la sécurité le long des frontières avec la République centrafricaine et le Nigeria après des incursions rebelles présumées et des interceptions de véhicules transportant des explosifs. Reportage à Garoua du correspondant de Voice of America, Moki Edwin Kindzeka.