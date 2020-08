Transfert des migrants du navire de sauvetage de Banksy au bateau Sea Watch

Un navire affrété par Sea Watch et Médecins sans frontières répond aux appels à l'aide du navire de sauvetage "Louise Michel'' financé par Banksy, qui avait appelé à l'aide en raison de la surpopulation et des préoccupations pour la santé des personnes à bord. Un patrouilleur italien avait accueilli 49 des personnes les plus vulnérables, les migrants restants étant reçus par le bateau Sea Watch.