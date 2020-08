"La loi et l'ordre" : divergences entre démocrates et républicains

Aux Etats Unis, la campagne de réélection du président Donald Trump met en avant «la loi et de l’ordre» un thème central de la Convention nationale républicaine de cette semaine, attirant l’attention sur les incidents de violence et de vandalisme qui ont accompagné de vastes manifestations de justice raciale. Ce reportage de Brian Padden s'est penché sur les partisans de Trump qui considèrent ces manifestantations comme une menace croissante pour la sécurité publique et les raisons qui...